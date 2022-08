Bruna Gomes assinala aniversário da mãe: “Estamos longe, mas sempre perto”

Bruna Gomes fez questão de assinalar publicamente, esta terça-feira, 16 de agosto, o aniversário da sua mãe. A influenciadora digital lamentou a distância e declarou-se à progenitora.

A vencedora do “Big Brother – Desafio Final”, da TVI, encontra-se a residir na Madeira, na companhia do namorado, Bernardo Sousa. Mesmo estando longe, a “influencer” celebrou o aniversário da sua mãe.

“É o aniversário da minha mãezinha. Estamos longe, mas sempre perto”, começou por escrever a brasileira, no perfil de Instagram.

Bruna Gomes agradeceu pela educação que recebeu da mãe. “Obrigada por me teres ensinado os melhores valores do mundo. És a mãe que eu quero ser e sou muito feliz por ter o privilégio de ser tua filha. Amo-te, mãe. Obrigada por tanto”, disse.

A namorada do piloto de ralis aproveitou ainda para fazer uma videochamada com a família, tal como partilhou no InstaStories, ferramenta do Instagram.