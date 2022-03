Bruna Gomes assume luta contra a depressão: “É uma doença horrível”

Bruna Gomes assumiu, esta quinta-feira, 3 de março, que luta contra uma depressão há dois anos. A influenciadora digital confessou que “é uma doença horrível”.

Dentro do programa “Big Brother Famosos”, da TVI, a concorrente brasileira revelou, durante uma conversa com os restantes colegas, que enfrenta uma depressão há dois anos.

“O que vou compartilhar com vocês, as pessoas que me acompanham lá fora já sabem. Luto contra uma depressão há dois anos. É uma doença horrível”, assumiu Bruna Gomes, ex-namorada do youtuber Felipe Neto.

“A depressão não te faz sentir nada, sentes que não és capaz, que não vais chegar a lado nenhum. Os sentimentos são muito conturbados”, acrescentou, lembrando que ficava doente ao tentar “deixar as pessoas confortáveis”, “pensando apenas na felicidade delas”.

A “influencer” garantiu ter aprendido a lição: “O que eu genuinamente aprendi é que não se consegue deixar uma pessoa confortável ou feliz, se tu não estiveres feliz ou confortável”.