Bruna Gomes comemora aniversário e recebe mensagem de Bernardo Sousa

Esta sexta-feira, 12 de janeiro, Bruna Gomes celebra o seu aniversário. Bernardo Sousa dedicou mensagem à namorada.

Bruna Gomes está de parabéns. Esta sexta-feira, dia 12 de janeiro, a influenciadora digital comemora mais um aniversário e completa 28 anos. A data especial já foi assinalada pela própria nas redes sociais.

“Então eu pisquei e não é mais 18? Hoje é o dia dessa capricorniana aqui”, escreveu na legenda de um vídeo no qual surge com um bolo com o número 28.

Já Bernardo Sousa também não deixou passar a data em branco e fez uma partilha no Instagram, dirigindo algumas palavras à namorada.

“Hoje é o teu dia minha saquinha de açúcar. Parabéns a este ser incrível e cheio de amor! Mereces o mundo, vai que é teu”, disse o piloto.