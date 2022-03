Bruna Gomes, do “BB Famosos”, lamenta malícia: “Sinto-me desconfortável”

Bruna Gomes, uma das concorrentes do “Big Brother Famosos”, na TVI, revelou, em conversa com Marie e Virginia López, que teme estar a ser a mal interpretada pela forma como brinca com os rapazes.

“Era uma das maiores preocupações aqui ser mal interpretada […] Sinto-me desconfortável porque parece que não posso ser como as outras pessoas, porque estou sendo olhada diferente, com malícia sei lá”, começou por referir. De seguida, Marie opinou sobre o assunto: “E é muito estranho. Eu sou solteira e ela também, mas a forma como veem os comportamentos dela é diferente do meu, porque ela é muito mais sensual e eu não”, afirmou. “Aí pensam: a Marie faz um monte de piadas com o Marco. Tu achas que vão falar que ela está interessada nele?” atirou, de seguida, a brasileira.