Bruna Gomes é a comentadora mais bem paga da TVI

Bruna Gomes tornou-se na comentadora mais bem paga da TVI. A influenciadora digital aborda tudo sobre o “reality show” “A Ex-periência”.

A vencedora do “Big Brother – Desafio Final” aceitou o convite da estação de Queluz de Baixo e tem sido comentadora do novo programa. Com este desafio, a “influencer” está a receber entre seis a sete mil euros, segundo a “TV Mais”.

Além de Bruna Gomes, também fazem parte deste elenco de comentadores Pedro Crispim, Ricardo Martins Pereira, mais conhecido como “O Arrumadinho”, Helena Isabel e Cinha Jardim.

“A Ex-periência” está a ser emitida aos domingos à noite e conta com a condução da apresentadora Maria Botelho Moniz.