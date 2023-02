Bruna Gomes e Bernardo Sousa tatuam data errada de namoro

Bruna Gomes e Bernardo Sousa revelaram que tatuaram a data errada do início do namoro, que começou na segunda edição do “Big Brother Famosos”, da TVI.

A influenciadora digital e o piloto de carros começaram a namorar depois de o atleta ter pedido a brasileira em namoro numa gala da estação privada. Contudo, ficou a dúvida de quando terá sido ao certo.

Depois de o piloto ter explicado que não é “bom” a memorizar datas, Bruna Gomes revelou que o casal fez uma tatuagem… com o dia errado, na rubrica “Cara Podre”, da rádio RFM.

“Tatuei o número errado. Nós tatuámos a data errada! Há aqui uma dúvida muito grande: se foi dia 3 ou dia 4 de abril”, disse. “Eles dizem que foi dia 3, mas nós sentimos que era dia 4. Tatuámos 4, mas realmente era dia 3!”, acrescentou.

O casal deu início ao namoro na segunda edição do “Big Brother Famosos”, emitido entre 28 de fevereiro e 24 de abril do ano passado. Bernardo Sousa foi o grande vencedor do formato e Bruna Gomes terminou em terceiro lugar.

Por sua vez, a influenciadora digital entrou, de seguida, no “Big Brother – Desafio Final” que acabou por vencer.