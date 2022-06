Bruna Gomes fala sobre a relação com Bernardo Sousa: “Ele esperou e fico feliz”

Bruna Gomes falou, esta segunda-feira, 6 de junho, sobre a relação amorosa com Bernardo Sousa, depois de ter vencido a edição mais recente do “Big Brother – Desafio Final”, da TVI.

A influenciadora digital e o piloto de ralis começaram a namorar dentro do “Big Brother Famosos”, que Bernardo Sousa venceu. No entanto, na mesma noite em que terminou o formato arrancou o “BB – Desafio Final” e Bruna Gomes entrou no jogo no qual esteve até ao fim para sair vitoriosa.

Depois de tanto tempo separados, a “influencer” e o namorado estão juntos novamente e Bruna Gomes não podia estar mais feliz. “O primeiro dia é de muita euforia e emoção. Muita informação para processar. Estamos ansiosos por esta nova fase. Acho que estamos felizes e a olhar para o melhor caminho”, disse a Manuel Luís Goucha no “Goucha” (TVI).

“Não dá para colocar as expectativas lá em cima, porque não sabemos como irá ser a rotina. Acho que gerir essa rotina vai ser o mais difícil, mas estamos empolgados”, acrescentou.

“Quando voltei para o ‘Desafio Final’, estava a arriscar um pouco a minha relação, mas senti que precisava de dar esse passo, até pelas coisas nas quais acredito e defendo. Se ele tivesse seguido por outro caminho nesse meio tempo, não poderia apontar nenhum dedo. Mas ele esperou e fico feliz”, afirmou.

Daqui para a frente, Bruna Gomes admitiu que os dois têm novos desafios dos quais estão cientes. “Estamos empolgados e, independentemente de qualquer coisa, somos super amigos e torcemos um pelo outro”, acrescentou.

Apesar de brincarem com o nome dos filhos, a grande vencedora do “Big Brother – Desafio Final” assegurou que o casal vai levar as coisas com calma e de forma séria. “É um passo mais à frente. Vamos viver o momento e aproveitar bastante. Há a viagem a Paris e muita coisa para fazer”, rematou.