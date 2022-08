Bruna Gomes garante que não vai estar no novo “Big Brother” (TVI)

Bruna Gomes garantiu que não vai fazer parte desta nova edição do “Big Brother”, que será emitida em breve na TVI.

Depois de vários pedidos e insistências dos seguidores nas redes sociais, a influenciadora digital explicou que não vai ter qualquer papel no próximo “reality show” da estação privada.

“Quero dizer-vos que não estou no ‘Big Brother’, não estou a comentar o ‘BB’, não faço parte deste ‘BB. Vi algumas notícias e não faço parte”, assegurou a namorada de Bernardo Sousa, num vídeo que publicou no YouTube.

Atualmente, a brasileira anda a ver a repetição do “Big Brother Famosos 2” (TVI Reality). “Vi algumas cenas e pensei: ‘Nós não fazemos mesmo ideia do que se passa cá fora, dos comentários e do feedback’”, comentou.

Bruna Gomes regressou ao Brasil para tratar de assuntos profissionais. Contudo, não vai ficar muito tempo, tal como já tinha referido à revista “TV 7 Dias”. “Volto em setembro. Vou finalizar e, depois, regresso para contar tudo”, acrescentou.

Lembre-se que a “influencer” e o piloto de ralis começaram a namoraram dentro do “reality show” “Big Brother Famosos 2”, que Bernardo Sousa venceu. A brasileira acabou por ficar em primeiro no “BB – Desafio Final”.