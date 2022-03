Bruna Marquezine releva ter sofrido depressão na adolescência

Bruna Marquezine foi diagnosticada com depressão aos 17 anos e recorreu a ajuda profissional para ultrapassá-la.

A modelo brasileira desabafou esta segunda-feira sobre um dos períodos mais negros da sua vida e, em conversa por videochamada no Instagram com um jornalista, afirmou que passou “por momentos difíceis”.

“Via-me muito através do olhar do outro. Crescer exposta faz com que comeces a condicionar o teu olhar ao olhar do outro”, recordou.

“Toda a mulher sente-se pressionada pela sociedade para estar no padrão. Sofria muito com isso”, explicou. “Todos os julgamentos tinham um peso muito grande. Isso era uma das causas da minha depressão, tinham outras causas internas”, acrescentou.

A ex namorada de Neymar referiu ainda que “tenta sempre lembrar-se que a Internet não é a vida real” para lidar com as críticas nas redes sociais. “Quando vejo que me estão a fazer mal, distanciando-me da minha essência ou a atrapalhar-me, tento recuar.