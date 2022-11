Bruna Moura, ex-mulher de Pedro Barros, indiciada por burla

Bruna Moura, ex-mulher de Pedro Barros, ex-concorrente do “reality show” “A Quinta”, na TVI, está indiciada por mais de 20 crimes de burla.

A notícia foi avançada através de uma reportagem transmitida no programa “Exclusivo”, no canal quatro. A mesma reportagem adianta ainda que o ex-futebolista Madjer é um dos visados.

Segundo o relato de alguns queixosos, Bruna Moura terá inventado que o filho tinha problemas de saúde e que ela era vítima de violência doméstica. O objetivo seria que lhe fosse emprestado dinheiro.

Na peça jornalística é destacado o caso de Fátima, uma mulher que chegou a trabalhar para Bruna Moura, e que terá transferido 2800 euros para a ex-mulher de Pedro Barros com o intuito de pagar alegadas prestações da escola dos filhos em atraso. Já outro queixoso afirma que terá emprestado 4500 euros.

Na reportagem é ainda referido que as vítimas das burlas terão entrado em contacto com o marido, supostamente Pedro Barros, que terá afirmado que a vida de Bruno “é enganar as pessoas”. A peça noticiosa adianta ainda que o pai do marido saldou um dívida de sete mil euros, mais três mil adicionais a uma terceira pessoa.

Bruna Moura explicou ainda: “Foram fases difíceis da minha vida, com filhos, em que pedi dinheiro emprestado e foi devolvido. As queixas estão encerradas – há muito tempo – e suspensas.”

No entanto, a reportagem garante de desde 2014 foram apresentadas mais de 20 queixas em vários pontos do país, nomeadamente, uma de Madjer. Na reportagem é referido que Bruna Moura terá ludibriado um construtor algarvio dizendo que conhecida vários desportistas, como Madjer, que queria construir na região e que, mediante pagamento, podia convencê-los a ser o construtor responsável. Após a conversa terão sido transferidos cinco mil euros.

Depois de perceber que foi engando o construtor foi até Madjer que apresentou queixa há ano e meio.

“Estamos a falar de emprestar! O prazo acabou há dias. Acha que isso é burlar? Eu nem me importo, neste momento, de ir à polícia. Já estive na polícia, nestes dias… Isso não é burlar ninguém”, atirou Bruna Moura na reportagem.

Bruna Moura assegurou ainda que iria saldar as dívidas, porém, até à data da emissão da reportagem os queixosos não terão recebido o dinheiro.