Bruna Quintas lamenta: “É lixado estarmos afastados das nossas crias”

Bruna Quintas recorreu ao Instagram para fazer um desabado sobre o afastamento da filha. A atriz encontra-se em gravações e lamenta as muitas horas de trabalho.

Através do InstaStories, ferramenta do Instagram, a intérprete, de 24 anos, desabafou com os seus seguidores.

“Vou estar fora a gravar nas próximas semanas, tenho gravado os dias inteiros e muitas vezes nem a vejo. É mesmo lixado estarmos sem as nossas crias. Fico a ver as fotos e a morrer de amor e saudade”, afirmou.

Bruna Quintas aproveitou ainda para deixar um elogio ao companheiro, Guilherme Moura.

“Ainda bem que tenho a sorte de ter o melhor marido e um super pai. Amo-te”.

Recorde-se que Bruna Quintas e Guilherme Moura foram pais de uma menina em junho do ano passado.