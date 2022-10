Bruno Cabrerizo assume namoro com atriz portuguesa

Bruno Cabrerizo assumiu publicamente o namoro com a atriz portuguesa Inês Monteiro durante um evento no Rio de Janeiro, Brasil.

Os intérpretes estiveram, esta terça-feira, 11 de outubro, numa peça de teatro na cidade brasileira. A Imprensa daquele país avançou que os dois artistas estão numa relação amorosa.

A Globo publicou fotografias em que Bruno Cabrerizo aparece abraçado a Inês Monteiro. Em setembro, o artista tinha assumido à Imprensa que estava solteiro e ninguém o queria.

Este é o primeiro namoro do ator brasileiro após ter tido um relacionamento amoroso com Carol Castro, que terminou em dezembro do ano passado. Lembre-se que o artista é pai de dois filhos, Gaia e Elia, fruto da relação terminada com Maria Caprara.