Bruno Cabrerizo celebra aniversário da filha mais velha em Nápoles

Com o regresso a Portugal para participar na novela “Festa é Festa” e na aprsentação do programa “Dança com as Estrelas”, ao lado de Cristina Ferreira, o também manequim não esconde a felicidade por estar a apenas duas horas e meia de Milão, em Itália, onde mora a família. “Sempre que posso vou ter com eles. Aqui, estou a duas horas e meia de viagem de avião. É diferente de viajar desde o Brasil. Agora, posso passar fins de semana com eles em Milão, é só uma questão de organização”, disse o artista à N-TV.