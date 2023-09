Bruno Cabrerizo regressa à TVI: “O meu passado e o meu futuro”

Bruno Cabrerizo recorreu às redes sociais para anunciar o regresso à TVI. O ator tem mantido uma relação próxima com Cristina Ferreira.

Bruno Cabrerizo utilizou as redes sociais para anunciar o regresso à TVI. “A TVI é o meu passado e o meu futuro. Muito feliz com o que aí vem!”, escreveu na legenda de uma publicação, na qual surgia vestido a rigor na gala “Palácio das Estrelas”, que decorreu este domingo, e 3 de setembro, na Sala do Trono do Palácio de Queluz.

Cristina Ferreira, com quem tem mantido uma forte relação de amizade, já se pronunciou: “Bem-vindo a casa”, comentou.

Recorde-se que, depois de ter passado férias em Portugal, com direito a uma escapadinha a Ibiza ao lado de Cristina Ferreira, Bruno Cabrerizo regressou a Itália, onde reencontrou os filhos: Gaia, de 12 anos, e Elia, de dez.

Numa entrevista à revista “Caras”, falou sobre a vida amorosa e revelou que nação é nenhum “quebra-corações”: “Não sou um quebra-corações. É mais fácil quebrarem o meu. A minha vida é tão complicada, sempre a viajar, que acho que nenhuma mulher quer ficar comigo. E entendo, porque a minha prioridade são os meus filhos e o meu trabalho”, contou.