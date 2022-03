Bruno Cabrerizo sobre morte da avó: “Pior foi ter que ir reconhecê-la”

Bruno Cabrerizo marcou presença no programa “Alta Definição”, na SIC, este sábado, 26 de março, e lembrou alguns temas dolorosos para si.

O ator brasileiro recordou durante a entrevista a morte da avó, Mercedes, e o sofrimento que isso lhe causou.

“Foi uma pessoa que sempre batalhou muito”, começou por lembrar. “Ensinou-me que a felicidade é o mais importante. Mesmo com dificuldades financeiras, nunca a vi triste, de mau humor. Não tenho essa lembrança dela”, explicou.

“Lembro-me da minha avó a cantar para mim. As mesmas músicas que ela cantava para mim, eu canto hoje para os meus filhos. Essa lembrança dela emociona-me porque foi há pouco mais de um ano que perdi a minha avó”, desabafou. “Sempre que canto para eles, lembro-me dela”, afirmou.

De seguida o intérprete, que atualmente dá vida ao padre Orlando, na trama “Por Ti”, na SIC, falou sobre o dia em que a avó morreu. Bruno Cabrerizo referiu que à data estava no Rio de Janeiro, no Brasil, e que a avó já estava internada há cerca de cinco dias quando recebeu uma chamada da sua mãe. Após o telefonema o ator foi com a progenitora até à unidade hospitalar e receberam a notícia da morte da matriarca.

“Pior que isso foi ter que ir reconhecê-la. Tem todo um processo burocrático e alguém da família tem que ir lá. A minha mãe não quis ir e eu, obviamente, fui no lugar dela. Foi difícil olhar e vê-la”, relatou.

Recorde-se que Bruno Cabrerizo abordou ainda a dor que sente quando está longe dos seus filhos, Gaya e Elia, que moram em Itália com a mãe. “Tenho uma fotografia deles ao meu lado e às vezes meto na cama comigo”, disse.