Bruno Cabrerizo viaja até Itália para visitar os filhos

Bruno Cabrerizo viajou até Milão, em Itália, onde residem os dois filhos, para aproveitar a quadra natalícia em família.

O ator brasileiro, de 39 anos, aproveitou alguns dias de férias para viajar até à cidade italiana e visitar Gaia, de oito anos, e Elia, de seis.

No Instagram, o intérprete partilhou alguns momentos ternurentos com as crianças. “Pensa no amor… é o que seguro nos braços!”, escreveu Bruno Cabrerizo na descrição de uma fotografia na qual surge com os filhos nos braços, um de cada lado.

https://www.instagram.com/p/B6OsqruHCgj/

Bruno Cabrerizo deu-se a conhecer ao público português ao integrar o elenco das novelas “A Única Mulher” (2015) e “Ouro Verde” (2017), ambas transmitidas pela TVI. E ainda por ter namorado com a atriz Kelly Bailey.

Recorde-se que, atualmente, Bruno Cabrerizo namora com a atriz brasileira Carol Castro.