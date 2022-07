Bruno de Carvalho assinala seis meses de namoro com Liliana Almeida

Bruno de Carvalho fez questão de assinalar publicamente os seis meses de namoro ao lado de Liliana Almeida. “Tu és a mulher da minha vida”, afirmou.

O antigo presidente do Sporting, de 50 anos, esteve a tocar como DJ em Santarém e saiu a correr para ir ter com a sua companheira, de 39, e surpreendê-la no dia em que completaram seis meses de namoro.

No perfil de Instagram, Bruno de Carvalho deixou uma declaração de amor à artista. “Esta foi a minha surpresa para a rainha Liliana Almeida nos nossos seis meses! Sai de Santarém e lá fui para a Revenge of the 90’s no NB Coimbra ter com a minha rainha!” contou.

“Sinto o mesmo que senti no primeiro dia em que te vi! És o meu mundo! Venham os próximos 60 anos! Tu não és só especial, tu és a mulher da minha vida! Amo-te até ao infinito e mais além!” concluiu.

Recorde-se que o casal, que começou a namorar dentro do “Big Brother Famosos” (TVI), fez tatuagens de homenagem à sua relação. “Espero que tenhas gostado da tatuagem!” disse o DJ.

Os dois estão noivos depois de Bruno de Carvalho ter pedido Liliana Almeida em casamento. Um dos padrinhos do matrimónio será Jorge Guerreiro, tal como o cantor revelou à “Flash”.

Segundo apurou a revista “TV7 Dias”, o antigo dirigente leonino e a intérprete vão subir ao altar na primeira semana de setembro e o casamento será emitido ao detalhe no pequeno ecrã pela TVI.