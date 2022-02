Bruno de Carvalho desafia as irmãs Mortágua a entrar no direto do Instagram

Bruno de Carvalho está neste momento em direto no perfil de Instagram e a (tentar) interagir com os seguidores. Para já, desafiou as irmãs Mortágua a entrar na conversa.

É ao som de “dance music”, com o aparelho de DJ na sala, que Bruno de Carvalho está neste momento em direto no perfil de Instagram, pronto para responder às perguntas dos milhares de seguidores – neste momento estão 12 mil pessoas online com o ex-presidente do Sporting, que foi expulso este domingo do “Big Brother Famosos” (TVI).

O atual DJ começou por “desafiar as irmãs Mortágua (Joana e Mariana, do Bloco de Esquerda) a entrar no direto” e, de cigarro na mão, prometeu novas revelações e “louros” a “Jaciara e Nuno Homem de Sá”.

Por detrás ouve-se uma voz feminina, aparentemente a irmã, a pedir contenção ao antigo dirigente – “não estás a ganhar nada com isto, estás e enterrar-te, pensa na mãe e nas tuas filhas” -, mas Bruno insiste na expressão “quero que se lixe”.

Para já, os vários internautas que estão a entrar em direto mostram-se elogiosos para a prestação de Bruno de Carvalho no “Big Brother Famosos”.

Entretanto, Bruno de Carvalho atacou Carolina Deslandes, ao ironizar com a música “A Vida Toda”. Recorde-se que a cantora tinha acusado o ex-dirigente de “crime” depois de apertar o pescoço a Liliana Almeida dentro do “reality show” da TVI.