Bruno de Carvalho e António Zambujo de relações cortadas

Bruno de Carvalho e António Zambujo estão de costas voltadas. No entanto, o ex-presidente do Sporting admitiu que até gosta da música do artista.

O concorrente do “Big Brother Famosos” rejeitou, recentemente, uma atividade liderada por Jorge Guerreiro em que envolvia a música “Pica do Sete”, do cantor António Zambujo.

O comentador Zé Lopes esclareceu o público, durante o “Extra”, afirmando que os dois estão zangados porque o ex-dirigente “leonino” não se deu bem “cá fora com o cantor da música” quando ensaiavam para uma prova.

Mais tarde, em conversa com os colegas da casa mais vigiada do país, Bruno de Carvalho explicou a situação que aconteceu quando estava num espetáculo do humorista Eduardo Madeira.

“Acho que ele quando estivemos juntos num espetáculo do Eduardo Madeira não custava nada… Era só chegar ao pé de mim e: ‘opá, não gosto’. Pronto, acabou… por A, B, C ou D. Não é uma coisa gratuita de clubite”, disse, depois de contar que “não tem nada contra” António Zambujo.

“Aquilo foi de uma violência. […] Ele se calhar até é um porreiro”, adiantou o concorrente do “reality show”, admitindo que gosta da música do artista.

Lembre-se que, em 2018, o cantor português disse, numa entrevista à revista “Blitz”, que Bruno de Carvalho, enquanto presidente do Sporting, fez com que deixasse de ver jogos de futebol.