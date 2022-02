Bruno de Carvalho: “É gozar com quem realmente é vítima de violência doméstica”

Bruno de Carvalho reagiu novamente, esta quinta-feira, 17 de dezembro, às acusações de violência doméstica e manipulação que continua a ser alvo.

O ex-concorrente do “Big Brother Famosos” (TVI) está no centro das atenções devido à sua relação amorosa com Liliana Almeida dentro da casa mais vigiada do país. No perfil de Instagram, o ex-presidente do Sporting voltou a manifestar-se.

“O atestado de menoridade mental que estão a passar à Liliana, só para me atacar, demonstra a pequenez de quem o faz”, começou por apontar. “Agora ela já só me defende porque uma suposta vítima não sabe que é vitima até saber que é vitima”, acrescentou.

“Além de absurdo, é gozar com uma mulher adulta e com quem realmente é vítima de violência doméstica e de pressão psicológica. E, mesmo com as respostas da Lili, insistem e insistem e insistem”, prosseguiu.

“Sobre teorias científicas deixem-me falar de uma conclusão científica ao nível da que está a ser agora utilizada para continuar o massacre sobre mim: um cientista pegou num gafanhoto e disse salta. E o gafanhoto saltou. Tirou-lhe uma pata e disse salta, e o gafanhoto saltou. Tirou-lhe a segunda e disse salta, e o gafanhoto saltou. Tirou-lhe a terceira e disse salta, e o gafanhoto saltou. Tirou-lhe a ultima e disse salta, e o gafanhoto ficou no mesmo sítio. Para o cientista a conclusão foi clara, quando se tira as 4 patas do gafanhoto este fica surdo”, citou.

Lembre-se que a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG) apresentou queixa no Ministério Público devido ao comportamento “ameaçador” do ex-concorrente para com Liliana Almeida no “BB Famosos”. Em questão estão as imagens em que Bruno surge a agarrar Liliana pelo pescoço.

A entidade que faz parte da Presidência do Conselho de Ministros anunciou, através de um comunicado, que as ações de Bruno de Carvalho são suscetíveis de “configurar a prática de crime público de violência doméstica, na forma psicológica e física”.

De seguida, face à apresentação da queixa, a Procuradoria-Geral da República abriu um inquérito ao ex-dirigente leonino, segundo a Lusa.

O ex-presidente do Sporting já tinha reagido, através de uma conferência de imprensa, arrasando a TVI: “Destruiu-se um homem na última gala. O homem que levou o programa às costas e que compreendia o jogo. Demos as coisas mais lindas a um ‘reality show’ neste país”.