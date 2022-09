Bruno de Carvalho e Liliana Almeida, casamento continuou com valsa e tentativa de invasão

A cerimónia que uniu Liliana Almeida e Bruno de Carvalho durou até de madrugada, com uma romântica valsa, e foi alvo de uma tentativa de invasão de Zezé Camarinha.

Quando, já depois do jantar, Liliana Almeida e Bruno de Carvalho se entregaram à valsa do casamento, um momento que todos os presentes consideraram romântico, estariam longe de imaginar que a cerimónia seria alvo de uma tentativa de invasão: Zezé Camarinha, empresário algarvio e ex-participante de “reality shows”, admite que tentou entrar na Quinta do Paço, em Algoz, sem ser convidado e que só o assistente de realização Rúben Vieira, mais conhecido no mundo televisivo por “Ben”, travou a iniciativa.

“Graças a este rapaz é que o bandalho escapou ao duelo, ele nunca pensou que eu entrasse pelo casamento dentro”, referiu Zezé Camarinha nas redes sociais.

Recorde-se que, numa acesa troca de palavras na Internet, o ex-presidente do Sporting e hoje em dia DJ tinha desafiado o empresário algarvio para um “acerto de contas”. Zezé terá mesmo aparecido à porta da quinta, mas sem sucesso na entrada.

Enquanto “Ben” travava a incursão do invasor, dentro da Quinta do Paço celebrava-se a união do casal, oito meses depois de se ter conhecido no “Big Brother”, TVI, e de Bruno de Carvalho ter lidado com uma queixa na Procuradoria-Geral da República por alegada violência física e psicológica sobre a então namorada.

Já à mesa, os convidados mais conhecidos começaram a registar imagens e a partilhar no perfil de Instagram. Foi o caso de Jay Oliver, que esteve na “casa mais vigiada do país” com Bruno e Liliana, ou Laura Galvão, outra ex-participante do formato da TVI que também marcou presença na cerimónia. Os dois antigos participantes juntaram-se ao músico Jorge Guerreiro e à atriz e comentadora do “Big Brother” Marta Gil.

Durante a valsa, conduzida por Bruno de Carvalho, a produção do casamento utilizou fumo branco para dar intimidade ao momento e ainda lançou vários efeitos de pirotecnia, num momento muito aplaudido por todos os presentes.