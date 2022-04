Bruno de Carvalho e Liliana Almeida dão espetáculo em Luanda

Bruno de Carvalho e Liliana Almeida vão viajar para Luanda no final do mês para uma série de espetáculos num clube exclusivo da capital angolana.

Depois de terem andado em digressão por Portugal – ele a pôr música como DJ e ela a cantar – Bruno de Carvalho e Liliana Almeida vão atuar este mês em Angola.

O casal, que se conheceu no “Big Brother Famosos”, prepara-se para passar três noites em Luanda, na discoteca Dejávu Club, adianta a “Flash”, site que noticia ainda que o “cachet” da dupla anda à volta dos 30 mil euros pelos poucos dias em África.

Recorde-se que os ex-participantes do “reality show” da TVI estiveram recentemente no “Dois às 10”, com Maria Botelho Moniz, e falaram do pedido de casamento.

“Claro que foi pensado. Pedi-a em casamento de manhã mal acordámos, mas achámos por bem que devíamos partilhar esse momento […] Era injusto sairmos da casa da forma que saímos e esquecermo-nos que as pessoas foram importantes para nós”, disse Bruno de Carvalho.

“Dissemos: ‘não, vamos fazer um live onde eu te faço o pedido’ – já estava falado com os meus pais, com os pais da Liliana, com a própria Liliana – mas quisemos partilhar esse momento para as pessoas sentirem aquilo que são para nós, que são especiais, e fazem muito parte desta história”, concluiu o ex-presidente do Sporting.