Bruno de Carvalho e Liliana Almeida desvendam que existiu outro pedido de casamento

Bruno de Carvalho e Liliana Almeida estiveram à conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, no matutino “Dois às 10”, na TVI, e fizeram algumas revelações inéditas sobre a sua relação.

A determinada altura da conversa o tema do pedido de casamento que o ex-presidente do Sporting fez à cantora veio à baila e Liliana Almeida confessou que tinha dito que “sim” de manhã ao acordar, antes da “live” nas redes sociais.

“Sinto-me muito feliz, o Bruno sempre me surpreende e surpreendeu-me na Islândia mais uma vez. Surpreendeu-me nessa manhã, acabadinhos de acordar com essa surpresa e claro que aceitei”, começou por afirmar.

De seguida, o também DJ acrescentou: “Claro que foi pensado. Pedi-a em casamento de manhã mal acordámos, mas achámos por bem que devíamos partilhar esse momento […] Era injusto sairmos da casa da forma que saímos e esquecermo-nos que as pessoas foram importantes para nós”, disse.

“Dissemos: ‘não, vamos fazer um live onde eu te faço o pedido’ – já estava falado com os meus pais, com os pais da Liliana, com a própria Liliana – mas quisemos partilhar esse momento para as pessoas sentirem aquilo que são para nós, que são especiais, e fazem muito parte desta história”, concluiu.

Recorde-se que durante a entrevista o casal também confessou o desejo de ter filhos.