Bruno de Carvalho e Liliana Almeida esclarecem: “Não pedimos nada a ninguém”

Envolvidos numa polémica, Liliana Almeida e Bruno de Carvalho fazem esclarecimento nas redes sociais.

Bruno de Carvalho e Liliana Almeida estão no centro de uma polémica. O casal do “Big Brother” foi acusado de, alegadamente, pedir dinheiro aos fãs. O antigo presidente do Sporting já reagiu e até negou ter pedido dinheiro aos seguidores: “Não ando [a pedir]”.

O casal surgiu nas redes sociais para fazer um esclarecimento acerca da polémica que se gerou. “Não pedimos nada a ninguém! Seguimos o nosso caminho na verdade e sem hipocrisias! Temos cenário! Lutamos pela nossa felicidade”, escreveram numa publicação.

“E ainda dúvidas porque tanta gente nos odeia? Eles davam tudo para ser como nós! Família! Amor! Carinho! Metas! Mais uma vez obrigado aos nossos fãs por fazerem parte desta família, com quase dois anos”, acrescentaram.