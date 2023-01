Bruno de Carvalho e Liliana Almeida vão abrir loja de roupa

Bruno de Carvalho e Liliana Almeida anunciaram que vão lançar um negócio. O casal prepara-se para abrir uma loja de roupa com um espaço físico.

Chama-se Bloom e será o novo espaço do ex-presidente do Sporting e da cantora. A boa-nova foi partilhada pelo casal no perfil da rede social Instagram, através de uma breve nota.

“Fiquem atentos. Em breve serão todos convidados para a inauguração da nossa loja física que terá um atendimento personalizado”, começaram por escrever o ex-dirigente a artista nas redes sociais.

“Bloom será o teu espaço! A Crazy Store e a Ginger Beard vão estar atentas a ti. Verás que vais florescer também. No fim, vamos florescer todos!” acrescentaram.