Bruno de Carvalho exibe dotes de cantor ao lado de Liliana Almeida

A relação de Liliana Almeida e Bruno de Carvalho vai de “vento em popa” e na noite de quinta-feira, 7 de julho, a cantora partilhou um divertido vídeo do casal.

Foi através do InstaStories, ferramenta do Instagram, que Liliana Almeida publicou um vídeo em que o ex-presidente do Sporting surge a exibir os seus dotes de cantor.

O casal marcou presença num bar de karaoke e aproveitou para fazer uma pequena atuação.

“Não conseguia não partilhar este vídeo com vocês. Vejam com ele canta tão bem”, começou por escrever Liliana Almeida. “O primeiro bar de karaoke em que cantei na vida”, rematou.

Recorde-se que o casal, que começou a namorar dentro do “Big Brother Famosos” (TVI), fez tatuagens de homenagem à sua relação. “Espero que tenhas gostado da tatuagem!” disse o DJ.

Os dois estão noivos depois de Bruno de Carvalho ter pedido Liliana Almeida em casamento. Um dos padrinhos do matrimónio será Jorge Guerreiro, tal como o cantor revelou à “Flash”.

Segundo apurou a revista “TV 7 Dias”, o antigo dirigente “leonino” e a intérprete vão subir ao altar na primeira semana de setembro e o casamento será emitido ao detalhe no pequeno ecrã pela TVI.