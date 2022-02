Bruno de Carvalho exige falar com a família de Liliana Almeida e atira-se às famosas que o criticaram

Bruno de Carvalho, que está em direto no Instagram, apelou à família de Liliana Almeida para uma conversa. E continuou a desafiar figuras públicas.

O ex-presidente do Sporting queixou-se esta tarde, em direto no perfil de Instagram, que a família de Liliana Almeida, a sua namorada dentro do “Big Brother”, não lhe dá atenção.

“Gostava que a família da Liliana falasse comigo: ‘Bruno vai para o raio que te parta ou Bruno, foi bom’. É mau demais, é difícil, a Lili está a ser manipulada pelo Big”, queixou-se Bruno de Carvalho aos 12 mil seguidores, neste momento, no perfil de Instagram.

“Venham a Pipoca, a Deslandes, venha tudo, Mortágua, let’s go, vamos fazer um mano a mano, não sou o Vieira, tu comigo fias mais fino! Já me lixaste uma vez, anda lá, corajosa”, referiu. “Jessica Athayde, estou aqui para ti, amo-te tanto”, acrescentou.

“Venha a Comissão (que fez queixa ao Ministério Público por violência doméstica). Porque fizeram queixa de mim que tenho três filhas, um pai de 90 anos e uma mãe de 80? let’s go!”, disse ainda.

Recorde-se que mal foi expulso do “Big Brother Famosos”, com 53 por cento dos votos, no passado domingo, Bruno de Carvalho passou rapidamente pelos estúdios da Venda do Pinheiro para uma “entrevista-relâmpago” com Cristina Ferreira e refugiou-se em casa, sozinho.

“Sim, estou em casa, sozinho, com uma acusação gravíssima”, começou por lamentar na rede social Twitter. “E, sim, estou a beber, e depois?”, admitiu o antigo presidente do Sporting. Seguiram-se acusações por não ter gostado do comentário de Ana Garcia Martins, que revelou, durante a gala, estar “satisfeita” por o DJ ter sido expulso. “Prefiro isso a estar a ser manipulado por um Big ou ser uma piporca!”



O “live” acabou quando a mãe de Bruno de Carvalho entrou na sala.