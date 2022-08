Bruno de Carvalho faz as pazes com a filha no casamento com Liliana

Bruno de Carvalho e Liliana Almeida vão casar-se no Algarve, no dia 2 de setembro, e a relação tensa do empresário com a filha pode melhorar, porque Ana Catarina vai à cerimónia.

A relação difícil de Bruno de Carvalho com a filha pode ser amenizada com a presença de Ana Catarina no casamento do empresário com Liliana Almeida. A confirmação do apoio ao pai foi dada pela madrinha do noivo, Inês Simões, à revista “TV Guia”.

Bruno e Liliana, que se conheceram no “Big Brother Famosos”, casam-se no dia 2 de setembro, no Algarve, e a TVI vai transmitir a cerimónia, com a apresentação de Cristina Ferreira e a participação de Manuel Luís Goucha.

Recorde-se que o antigo dirigente foi sujeito, recentemente, a uma operação para reverter a vasectomia que tinha feito. Depois da operação, o médico disse a Bruno de Carvalho que não poderia fazer esforços, nomeadamente sexo com a namorada, Liliana Almeida.

“Então está a dizer-me que durante três semanas eu não posso estar com a Liliana?” contou o namorado de Liliana Almeida no Instagram. “Foi a loucura”, acrescentou o também DJ.

“Aquele hospital… começaram a tocar as sirenes, ficaram à nora, porque eu disse: ‘não, vamos negociar. Agora vamos reverter a reversão’”, contou, adiantado: “Não poder estar com a Liliana? Fora de questão”, explicou o antigo participante do “Big Brother”.

Bruno de Carvalho referiu ainda que o “escândalo foi tão grande” que os profissionais de saúde escreveram as recomendações pós-operação.