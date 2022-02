Bruno de Carvalho: “Já fui traído a nível amoroso”

Bruno de Carvalho respondeu a 39 questões inéditas quando ainda estava em jogo no “Big Brother Famosos”, na TVI, revelando que foi traído várias vezes.

Nas imagens partilhadas pela estação de Queluz de Baixo, é possível ouvir o ex-presidente do Sporting revelar que já foi traído algumas vezes.

“Talvez fosse melhor perguntar quantas vezes é que não o fui. Já fui traído e de todas as formas. Já fui traído a nível amoroso, já fui traído a nível profissional, já fui traído a nível familiar”, disse.

As restantes perguntas estavam relacionadas com diversos temas que levaram o também DJ a abrir um pouco o livro da sua vida. Quando confrontado com a questão de quem é o amor da sua vida o empresário afirmou: “A minha mãe, as minhas três filhas e o meu pai”.

Outra das perguntas foi: “O que é que na vida o faz feliz?” ao que respondeu: “É sentir ao meu lado amor, verdade. Sem dúvida nenhuma o que me faz sentir feliz é a minha realização enquanto pessoa. A minha e dos meus, é isso”.

Bruno de Carvalho descreveu ainda a sua vida como “U-Ma Loucura”, referindo que se pudesse ter algum super poder seria o da “invisibilidade”.

Quando questionado sobre se “existe algo que sonha fazer há muito tempo? O quê?”, o DJ confessou: “Exatamente aquilo que planeei para este ano. Tem a ver com aquilo que me propus fazer para este ano, que tem a ver com a minha entrada no mundo do espetáculo, do teatro, DJ. O meu sonho é este, é estar num mundo que gosto, que me dá prazer. Poder acabar esta segunda fase da vida, no mundo do entretenimento”.

Recorde-se que Bruno de Carvalho está a ser acusado de violência para com Liliana Almeida, com quem manteve uma relação amorosa dentro da “casa mais vigiada do país”.