Bruno de Carvalho mostra a filha mais velha ao lado de Liliana Almeida

Bruno de Carvalho mostrou, esta segunda-feira, 26 de dezembro, a mulher, Liliana Almeida, ao lado da filha mais velha, Ana Catarina.

A poucos dias do final do ano, o antigo dirigente do Sporting aproveitou para jantar, em Lisboa, com a primogénita e a companheira, tal como demonstrou no perfil da rede social Instagram.

“Minhas! Último jantar de 2022 em Lisboa”, escreveu na legenda.

Lembre-se que Ana Catarina é fruto da relação terminada entre Bruno de Carvalho e Irina Yankovich.

Além da filha mais velha, o antigo dirigente também é pai de Diana, que nasceu durante o casamento terminado com Cláudia Gomes, e Leonor, que é fruto do matrimónio com Joana Ornelas.