Bruno de Carvalho passa “65 horas acordado” com o pai internado

Bruno de Carvalho passou cerca de 65 horas acordado por ter o pai, Rui de Carvalho, internado no hospital. O ex-presidente do Sporting mostrou-se cansado.

O ex-concorrente do “Big Brother Famosos” (TVI) começou por partilhar, no InstaStories, ferramenta do Instagram, que passou “65 horas acordado”, com uma fotografia em que surge triste.

“E ao fim de 65 horas sem dormir estou quase a ir descansar. Amo-te muito. Até já”, escreveu.

Mais tarde, o marido de Liliana Almeida explicou à “Selfie” que o seu progenitor, Rui de Carvalho, tinha sido hospitalizado. “Quem viu o stories e ouve a letra ‘Meu pai, meu pai’, da música ‘Tens o Semba’, do álbum ‘Cheguei’, percebe”, afirmou, nas redes sociais.

A companheira do ex-dirigente “leonino” demonstrou o seu apoio a Bruno de Carvalho. “Muito orgulho em ti. És um filho lindo. O descanso revitaliza, energiza. A vida segue. Fé”, escreveu a cantora.