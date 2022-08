Bruno de Carvalho posa de sunga na praia: “Tarzan da Caparica”

Bruno de Carvalho aproveitou as temperaturas altas que se fizeram sentir para ir à praia durante as férias. O antigo presidente do Sporting deixou-se fotografar de sunga.

A desfrutar de um período de descanso com a noiva, Liliana Almeida, o também DJ posou de sunga ao final da tarde e publicou a fotografia no perfil de Instagram.

“Férias boas”, escreveu.

“Estás o Tarzan da Caparica”,”Não posso! És o maior” e “O Camarinha vai dizer que estas a fazer concorrência” foram alguns dos comentários que apareceram, rapidamente, na publicação.

O antigo dirigente leonino vai casar-se com a cantora Liliana Almeida a 2 de setembro numa cerimónia que contará com 240 pessoas convidadas e será transmitida pela TVI.

O casal começou a namorar dentro do “BB Famosos” e resistiu às polémicas da casa, com Bruno de Carvalho a ser acusado por muitas figuras públicas de agredir física e psicologicamente a cantora.