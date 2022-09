Bruno de Carvalho prepara-se para ficar “bem passado” em “roast”

Bruno de Carvalho vai ser o protagonista de “Master Roast”, um evento apresentado por Fernando Rocha e que vai pôr o DJ à prova.

O “roast” conta com duas datas, 4 de outubro em Lisboa, no Campo Pequeno e a 5 de outubro no Porto, no Super Bock Arena.

“O elenco é de luxo e combina personalidades tão diversas como as do treinador de futebol Augusto Inácio —, e do músico, artista plástico e lendário candidato à Presidência da República, Manuel João Vieira. A eles se juntam em Lisboa, o argumentista João Quadros, do mundo do Stand-up Comedy os comediantes Paulo Almeida e Francisco Menezes, a atriz Inês Simões e a cantora Andrea (Non Stop)”, lê-se no comunicado.

“No Porto, Bruno de Carvalho vai ser ‘queimado’ pelo comediante brasileiro Victor Sarro, pela atriz e humorista Ana Arrebentinha e pelos mestres do Stand-up a Norte, os inevitáveis Alexandre Santos, Hugo Sousa e Rui Xará, a quem se junta Cláudia Martins, a voz e acordeão dos Minhotos Marotos e sim, é verdade, também pelo ator e cantor Victor Espadinha”, continua o comunicado.