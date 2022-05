Bruno de Carvalho revela o seu novo projeto profissional

Desde a participação de Bruno de Carvalho no “reality show” “Big Brother Famosos”, na TVI, a sua carreira como DJ cresceu e esta quinta-feira, 12 de maio, foi dia de dar mais uma novidade aos fãs.

O empresário e ex-dirigente do Sporting prepara-se para lançar o seu primeiro EP de originais.

“Em 2021, Bruno de Carvalho iniciou sua carreira de DJ. Com o nome artístico L.L.A.P – Live Long and Prosper. Techno sempre foi sua inspiração”, pode ler-se num comunicado nas redes sociais.

“Ele fez um remix das músicas ‘Show Me Love’ e ‘Money for Nothing’. Neste dia, 20 de maio, ele lançará seu primeiro EP de originais. Seis músicas inseridas em ‘Reality Isn’t Real’. O DJ inicia assim o seu percurso de produção querendo levar todos ao Mundo Techno. Aproveite e deixe-se levar pela música”, pode ainda ler-se no Instagram oficial.