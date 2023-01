Bruno de Carvalho revela que foi hackeado

Bruno de Carvalho viu as contas do Instagram e do e-mail serem “hackeadas”, tal como revelou o ex-presidente do Sporting em comunicado.

Foi através das redes sociais de Liliana Almeida, mulher de Bruno de Carvalho, que foi revelado que as contas do ex-dirigente “leonino” tinham sido atacadas.

“O Bruno já! O Bruno já foi ‘hackeado’! Eu e o Bruno vimos informar que a conta de Instagram dele e o seu email foram ‘hackeados’”, começa por referir no comunicado divulgado.

“Em primeiro lugar queremos pedir a quem o fez que nos devolva os acessos, na certeza que se não o fizeram nós os vamos recuperar!” prossegue.