Bruno de Carvalho sobre saída do “BB Famosos”: “Mais violento do que a prisão”

Bruno de Carvalho esteve à conversa com Manuel Luís Goucha, esta quinta-feira, 3 de março, recordando a passagem pelo “Big Brother Famosos” (TVI) e a semana que se seguiu à sua expulsão.

A relação com Liliana Almeida e as acusações de violência doméstica foram alguns dos tópicos abordados durante a entrevista. O ex-presidente do Sporting chegou a assumir que a semana após a sua eliminação foi “muito mais violenta” do que o tempo em que esteve preso devido ao caso de Alcochete.

“Durante a primeira semana, senti que o mundo estava doido. […] Os comentários que estavam a ser feitos, incluindo por comentadores do programa…”, começou por revelar o ex-concorrente. “Tive que ouvir qualquer coisa da Cinha Jardim. Não se coibiu de dizer que mais duas semanas a Liliana estava com o Kasha. É tão baixo. Foi tão baixo, tão terrível”, acrescentou.

O DJ contou que, durante esse período, não comeu, nem dormiu. “Para me atacar, valia atacar a Liliana de tudo: no seu caráter, na sua personalidade, inteligência. A Liliana respirava, era o Bruno de Carvalho; não respirava, era o Bruno de Carvalho; ia para a esquerda, era o Bruno de Carvalho; ia para a direita, era o Bruno de Carvalho”, disse.

“Alcochete e a minha detenção já passaram para segundo plano perante o que eu passei durante essa semana. Conseguiram piorar esse meu sentimento. Achei que já tinha atingido o auge do mau sentimento. Penso nessa semana e ainda hoje me dá vontade de chorar. Penso em Alcochete e não choro. Não esqueço, mas não choro”, garantiu.

Bruno de Carvalho falou sobre “A Pipoca Mais Doce” e Flávio Furtado, comentadores do formato, e, apesar de admitir ter sido “malcriado”, lamentou haver “pessoas que foram pagas e que deviam ver o canal 24 horas [o TVI Reality], mas só viam os resumos”.

De seguida, o empresário referiu ainda que não voltaria a entrar num “reality show”: “Não. Aceitei este desafio porque podia abrir portas para outros projetos. Não tinha interesse nenhum no ‘BB’. Não gosto do formato, nunca me disse nada. Vi o primeiro, com o Zé Maria”.

Outra revelação feita pelo DJ prende-se com a existência de um sinal combinado com a produção para parar de gravar. Um desses momentos foi quando estava com Liliana Almeida na cama.

“Se as pessoas virem as imagens, quando eu estou naquela situação, que era comum entre nós […]. Eu disse-lhe que não a estava a agarrar. Eu sabia que aquelas imagens iam ser aproveitadas”, frisou e acrescentou nunca ter sido “violento nem para a Liliana nem para ninguém”.

“Nós fazemos um sinal e as câmaras deixam de filmar. [Naquele momento] Tínhamos feito um sinal e era proibido, pelas regras, passar as imagens”, contou.