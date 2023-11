Bruno de Carvalho toma decisão: vai utilizar as redes sociais apenas para a vida profissional

Bruno de Carvalho é muito ativo nas redes sociais. Contudo, confessou que a partir de agora apenas vai mostrar a vida profissional.

As redes sociais são um meio no qual Bruno de Carvalho é bastante ativo, mostrando vários aspetos da sua vida. Mas isso está prestes a mudar. Após a mais recentemente polémica em que esteve envolvido, sobre alegadamente pedir dinheiro aos fãs, o ex-concorrente do “Big Brother” e DJ promete afastar-se das redes sociais.

O antigo presidente do Sporting revelou que, a partir de agora, vai apenas partilhar informações sobre a sua vida profissional. “Venho aqui informar que, tirando coisas profissionais, não vou mais ter intervenções nas redes sociais até ao próximo ano”, começou por dizer.

“Isto é um momento muito difícil para mim, desde Alcochete que outubro, novembro e dezembro são muito difíceis para mim e, portanto, eu não sei viver na hipocrisia, não sei viver no engano e, por isso, para o ano estamos juntos outra vez”, acrescentou.

“Obrigado por tudo”, concluiu o vídeo.