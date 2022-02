Bruno Fernandes vai ser pai pela segunda vez

A família de Bruno Fernandes vai aumentar pela segunda vez. A mulher do internacional português, Ana Pinho, está grávida do primeiro rapaz em comum do casal.

A novidade foi anunciada esta quinta-feira nas redes sociais do futebolista, que partilhou uma fotografia na conta de Instagram em que mostra a barriga de grávida da mulher.

“Parece que consegui empatar as contas cá por casa, ‘baby boy’ a caminho. Mais um nenuco para a Matilde”, escreveu Bruno Fernandes na legenda da publicação.

https://www.instagram.com/p/B-Niajxhv2W/

Recorde-se que Bruno Fernandes e Ana Pinho são pais de Matilde, de três anos.