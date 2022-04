Bruno Nogueira divulga mais uma data para o Campo Pequeno. E esgota novamente

Bruno Nogueira divulgou, esta quinta-feira, uma nova data para o espetáculo “Deixem o Pimba em Paz”, marcado para o Campo Pequeno, em Lisboa. Os fãs esgotaram outra vez os bilhetes.

Depois de ter esgotado o primeiro grupo de bilhetes, com data agendada para 1 de junho, o humorista procurou uma maneira de agradecer aos seguidores e conseguiu. Como? Lançando bilhetes para outra data.

Perante esta situação, os fãs do comediante não deram hipóteses e em poucas horas compararam os ingressos que estavam disponíveis. No InstaStories, ferramenta do Instagram, Bruno Nogueira fez saber a boa nova.

Ao palco de uma das salas mais mediáticas da capital vão subir Bruno Nogueira e Manuela Azevedo. O espetáculo conta ainda com as participações especiais dos cantores Salvador Sobral e Samuel Úria.

