Bruno Nogueira acredita que Cláudio Ramos vai ser a primeira pessoa a abandonar o “BB Zoom”

Bruno Nogueira criticou a estreia de Cláudio Ramos à frente do programa “Big Brother Zoom”, comparando-o a sua performance com a de Teresa Guilherme em anos anteriores.

O humorista afirmou, esta terça-feira, na rubrica “Tubo de Ensaio”, da TSF, que pôr Cláudio Ramos a apresentar o “reality show” “faz tanto sentido como o Pinóquio fazer o ‘Polígrafo’, da SIC, ou o Marques Mendes a relatar a NBA”.

“Cheira-me que o Cláudio vai ser a primeira pessoa a abandonar o programa”, referiu o comediante.

Bruno Nogueira comparou o antigo vizinho de Cristina Ferreira na SIC com Teresa Guilherme, a apresentadora das anteriores transmissões televisivas da casa mais vigiada do país.

“Comparar a Teresa Guilherme a apresentar o ‘Big Brother’ com o Cláudio [Ramos] é o mesmo que comparar uma ceifeira debulhadora com uma tesoura de poda”, disse o humorista.

“A Teresa, só ontem, já tinha conseguido casar seis concorrentes e provocar o divórcio a outros dois. O Cláudio, no máximo, consegue pôr um concorrente a fazer um coração com as mãos ou a tirar pétalas a um malmequer a ver se alguém gosta de alguém. Não houve um trocadilho de natureza sexual, lamentável. Foi como passar de uma música do Quim Barreiros para os Madredeus”, acrescentou.

