Bruno Nogueira vai lançar livro: “Acudi os pedidos do mercado literário”

Esta terça-feira, Bruno Nogueira utilizou as redes sociais para anunciar uma novidade: humorista vai lançar um livro.

Com a entrada em novembro, o Natal já esteve mais longe de chegar. E Bruno Nogueira já deu ideias do que oferecer de presente nessa data festiva. Nas redes sociais, o humorista partilhou uma novidade “O Natal está aí à porta, e para comemorar essa data nesta fotografia podem ver um livro”, começou por escrever.

“Fazia tanta falta mais um livro, que acudi aos pedidos do mercado literário. Chama-se ‘Aqui dentro faz muito barulho’, e é uma compilação das crónicas que escrevi até agora para a ‘Sábado’. O meu agradecimento à Dom Quixote, ao Juan Cavia pelas imprescindíveis ilustrações, ao Miguel Esteves Cardoso pelo prefácio e ao Nuno Tiago Pinto por me ter desafiado a começar a escrever estas crónicas. Quando for o lançamento oficial, avisarei, para marcarem uma consulta para esse dia”, contou.

O livro ainda não está à venda, mas já se encontra disponível para a pré-venda. “Infelizmente vai autografado, mas não se pode ter tudo”, brinca Bruno.