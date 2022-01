Bruno Nogueira vence prémio “Inspiring Person of the Year”

Bruno Nogueira venceu o prémio “Inspiring Person of the Year”, da recente edição dos E! People Choice Awards, e fez um agradecimento nas redes sociais.

Apesar do evento que destaca “as maiores celebridades do cinema, televisão, música, cultura pop e também das redes sociais” estar marcado apenas para o dia 15 de novembro, foi revelado, esta quinta-feira, que Bruno Nogueira receberá o prémio “Inspiring Person of the Year 2020”, um prémio honorário, sem votação, “atribuído a uma personalidade que tenha marcado o ano pelo seu compromisso, atitude positiva e força de força de caráter”.

“O E! considera que o empenho demonstrado por Bruno Nogueira no seu icónico projeto ‘Como É que o Bicho Mexe’, acompanhado por milhares de portugueses durante a quarentena, é um exemplo notável de como o humor, a ironia, a simplicidade e a noção de comunidade nos podem ajudar a ultrapassar os momentos mais incertos e difíceis”, explicou o canal em comunicado.

No Instagram, o comediante mostrou-se agradecido pelo “simpático prémio”. “Fica aqui o meu agradecimento ao canal E! Entertainment por este simpático prémio de ‘Inspiring Person of The Year’”, referiu.

“Até que enfim que alguém o diz, porque farto-me de dizer aqui em casa e ninguém acredita. Vou tentar dizer em português, enquanto jantamos. Ponto positivo? Receber este mimo. Ponto extremamente negativo? Este ano não haver gala do E! da atribuição do prémio em Los Angeles, porque há Covid”, acrescentou.

Os “E! People Choice Awards” têm mais de 40 categorias.