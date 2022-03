Bruno Savate responde às críticas de Flávio Furtado: “Que falta de profissionalismo!”

Bruno Savate respondeu às críticas feitas pelo comentador do “Big Brother 2021” Flávio Furtado no “Extra”, que se trata de um espaço de análise a tudo o que acontece no formato.

Depois de o ex-concorrente de “Big Brother” e “Casa dos Segredos” ter enviado um avião a apoiar Débora, em conjunto com outra ex-concorrente Noélia, o empresário foi criticado por Flávio Furtado no “Extra”.

“O prazo dele já expirou’”, atirou o comentador.

“Que despautério este ressabiamento deste senhor. Como é que a azia de uma casa passa para um ‘Extra’! Que falta de profissionalismo! O ideal era uma passadeira vermelha básica… nunca um cargo de comentador no ‘Big Brother’, sem noção”, reagiu Bruno Savate.