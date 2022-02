Bruno Savate garante que nunca traiu Joana Albuquerque

Bruno Savate garantiu, esta segunda-feira à tarde, 10 de maio, que nunca traiu Joana Albuquerque, durante as duas semanas que namoraram fora do “Big Brother – Duplo Impacto” (TVI).

O ex-concorrente do “reality show” esteve à conversa com Manuel Luís Goucha no programa das tardes da estação de Queluz de Baixo “Goucha”. Durante a entrevista, o empresário afirmou que não traiu a jovem de Cascais.

“É verdade que traiu a Joana Albuquerque?” perguntou o apresentador da TVI. “Não, isso é completamente mentira”, garantiu Bruno Savate.

Depois de os dois terem terminado a relação amorosa começaram a surgir rumores nas redes sociais de que o empresário teria traído a vencedora do “Big Brother – Duplo Impacto”.