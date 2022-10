Bruno Savate revela que é pai de uma menina

Bruno Savate surpreendeu os seus seguidores quando este domingo, 16 de outubro, revelou que é pai de uma menina de dois anos.

No seu perfil de Instagram, o ex-concorrente de “A Casa dos Segredos”, na TVI, partilhou uma fotografia com a menina e confessou ser pai.

“Sim é verdade! Sou o pai mais orgulhoso do mundo, tenho a filha mais linda do universo que neste momento é a minha maior motivação. Amo-te filha. Sangue do meu sangue. Por ti tudo”, escreveu.

Na secção de comentários foram vários os elogios e mensagens de surpresa que se seguiram.