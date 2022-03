Bryan Adams testa positivo à covid-19 duas vezes num mês

Bryan Adams voltou a testar positivo à covid-19. No espaço de um mês esta é a segunda vez que o cantor testa positivo ao novo Coronavírus.

A voz de “Have you ever really loved a woman?” deu positivo depois de uma viagem Milão, Itália, para promover o novo calendário Pirelli de 2022. A notícia foi confirmada pelo próprio através das redes sociais, nesta quinta-feira, 25 de novembro.

Aquando do seu regresso, o intérprete canadiano testou positivo mais uma vez.

“Aqui estou eu, acabado de chegar a Milão, e testei positivo positivo pela segunda vez num só mês. Por isso, aqui vou eu para o hospital. Obrigado pelo apoio” escreveu.

Recorde-se que a 31 de outubro o artista tinha testado positivo à covid-19, mas estava bem e sem qualquer sintoma. Também a sua filha, Bunny, esteve positiva. “Feliz Halloween e obrigada pelos desejos de melhoras. Por favor, não se preocupem, sim, tive covid e, felizmente, sem sintomas. A minha filha Bunny também esteve, teve um pouco de dor de garganta à noite. Mas estamos bem”, escreveu naquela altura.

Bryan Adams conta com dois concertos em Portugal marcados para o início de 2022, a 29 de janeiro está em Gondomar e dia 30 em Lisboa.