“Bumba na Fofinha” de regresso aos palcos após ter sido mãe pela primeira vez

Depois de ter sido mãe pela primeira vez, Mariana Cabral, mais conhecida como “Bumba na Fofinha”, anunciou que está de regresso aos palcos com o seu número de comédia “Sua do Bigode”.

A humorista, de 35 anos, revelou, no perfil de Instagram, que está de volta ao trabalho com datas marcadas para Coimbra, Guimarães, Funchal, Algarve, São Miguel, Porto e Lisboa.

“Aí estão eles, meu ‘peeps’! Bilhetes no ‘link’ da ‘bio’. Atentem que o ‘show’ é o mesmo, com partes atualizadas por ter agora Clarinete do lado de fora”, escreveu, referindo-se à sua filha.

Após a colocação dos bilhetes à venda, a comediante explicou que a plataforma online que vende o “tickets” enganou-se e abriu a data de 1 de fevereiro na altura errada. Por agora, a comediante esclareceu que só existem bilhetes para 2 de fevereiro.

“Estou realisticamente a suar do bigode”, admitiu.