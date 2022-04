Após terem gozado com o cabelo, Billie Eilish responde à letra

Billie Eilish ficou revoltada depois de ter sido alvo de insultos devido ao seu cabelo verde. A cantora respondeu à letra e ameaçou não lançar o álbum caso os comentários continuem.

A intérprete, de 19 anos, respondeu à letra aos internautas que gozaram com o seu visual nas redes sociais. No Instastories, ferramenta do Instagram, a artista mandou calar os insultos, que visaram o seu cabelo verde.

“Vão-se lixar. Parem de gozar comigo, meu Deus! Estou a fazer um álbum para vocês! Não o vou lançar se continuarem a gozar com o meu cabelo. Calem-se!” disse a jovem cantora no vídeo.

No currículo, Billie Eilish conta com músicas como “Lovely”, “Bad Guy”, “Ocean Eyes”, “Everything I Wanted”, “When The Party’s Over”, “My Future”, “Copycat”, “No Time To Die”, entre outros.