Tudo começou com o cabelo despenteado: “O Arrumadinho” faz um ano de namoro com Sara Veloso

No dia em que completa um ano de namoro com Sara Veloso, Ricardo Martins Pereira, mais conhecido como “O Arrumadinho”, contou a forma como conheceu a namorada.

O criador de conteúdos digitais lembrou, no perfil de Instagram, o dia atarefado em que apareceu num direto da referida rede social com o cabelo despenteado e acabou por conhecer a companheira.

“Nesse dia, tinha combinado com a @cincoquartosdelaranja que iria fazer uma live com ela aqui no Instagram. Estávamos em pandemia, teletrabalho, telescola, e por isso passei o dia todo em casa a correr de um lado para o outro, entre reuniões, três miúdos a ter aulas online, e uma casa ainda por acabar de mobilar, já que me tinha mudado há menos de um mês, e ainda não tinha montado os móveis todos. Acordei cedo, tratei dos putos, reuniões, e nem tive tempo de tomar banho. Decidi deixar para mais tarde”, começou por lembrar.

O dia acabou por não abrandar e “O Arrumadinho” começou a “stressar” porque tinha de colocar os filhos a dormir às 21h00, antes do direto. No entanto, não foi bem-sucedido e ficou sem tomar banho.

“Entrei no direto descabelado e com aquele ar de quem não tomou banho. Mais para o final da live, houve sessão de perguntas e foi então que a Sara apareceu só para dizer que o meu cabelo estava todo despenteado. Eu respondi: ‘Está aqui a Sara a falar do meu cabelo’. Não fazia ideia de quem ela era, não sabia nada sobre a história dela”, prosseguiu.

No dia seguinte, o blogger recebeu uma mensagem de Sara Veloso a brincar com uma foto que este partilhou do filho Mateus. “Associei o nome e o comentário à pessoa que na véspera tinha entrado no direto. E respondi-lhe. E ela respondeu-me. E nesse dia ficámos a trocar mensagens. Combinámos dar um passeio no dia seguinte. Rimo-nos muito, partilhámos coisas da nossa história e ficámos a saber mais um do outro. Uns dias depois demos mais um passeio. […] Durante praticamente um mês, mantivemos esta rotina, passeios, um ou outro jantar, às vezes em jardins, porque os restaurantes estavam fechados, e muita conversa. Foi o início de uma história de amor”, concluiu.

Além de Mateus, “O Arrumadinho” também é pai de Benedita. Os dois filhos são fruto do relacionamento amoroso terminado com Ana Garcia Martins, mais conhecida pelo blogue “A Pipoca Mais Doce”.