“Cada pedra conta uma história”. Mariana Monteiro explora a cidade de Atenas

Mariana Monteiro recorreu às redes sociais para partilhar alguns registos das férias. A atriz está em Atenas, na Grécia, e somou elogios.

“Explorar a história fascinante de Atenas na deslumbrante Acrópole”, começou por contar aos seguidores. Mariana Monteiro está em Atenas, na Grécia, e, através das redes sociais, partilhou alguns registos com os fãs.

A atriz mostrou-se encantada com a Acrópole, um dos monumentos mais importantes da Grécia Antiga, e explicou o porquê. “Esta colina icónica é onde se localiza um dos mais famosos sítios arqueológicos do mundo. Ao subir até ao topo, somos brindados por uma vista de tirar o fôlego, além de que me senti a mergulhar num livro de história e a fazer parte da Grécia Antiga”, escreveu.

“Cada pedra conta uma história, cada ruína evoca uma sensação de admiração. Não pude deixar de imaginar a grandiosidade e a habilidade dos antigos arquitetos e artistas”, acrescentou.

“Se estiverem a planear uma viagem a Atenas, a visita à Acrópole é imperdível”, concluiu. “Atena, na mitologia grega, era a deusa da civilização, da sabedoria, da estratégia em batalha, das artes, da justiça e da habilidade”, referiu, em forma de curiosidade.

Na caixa de comentários, a atriz, de 34 anos, somou elogios. “Lindeza”, “Uma deusa grega”, “Linda e maravilhosa” e “Lindíssima” são alguns dos exemplos.